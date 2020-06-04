Жилой дом многодетной семьи на Урале пострадал в результате пожара

12:23 | 5.06.2020

Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале в посёлке Асбестовский Алапаевского района утром 4 июня произошёл пожар в жилом доме. Алапаевская городская прокуратура организовала надзорные мероприятия.



В здании проживала многодетная семья, в которой воспитываются четыре ребёнка. В результате возгорания никто не пострадал, однако дом семьи к дальнейшей эксплуатации не пригоден.



Ситуация с предоставлением многодетной семье жилого помещения и обеспечением предметами первой необходимости находится на контроле Алапаевской городской прокуратуры. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»