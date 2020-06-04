Александр Высокинский высказался о гибели уральца при задержании

11:59 | 5.06.2020

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский высказался о смерти 27-летнего Владимира Таушанкова, который был застрелен бойцами Росгвардии в своей квартире на ЖБИ при попытке задержания.



По словам мэра, в произошедшем нужно досконально разобраться, прежде чем делать какие-то выводы.



«Сейчас нужно дать врeмя, чтобы спeциалисты баллистики, криминалисты сделали выводы. После этого можно будeт о чём-то говорить и употрeблять такие тeрмины, как убийство»,- подчеркнул Высокинский.



Напомним, 1 июня сотрудники Росгвардии штурмовали квартиру якобы похитителя обоев. Во время задержания, по словам силовиков, подозреваемый оказывал сопротивление и якобы был вооружен. По словам отца мужчины, увидев в руках у фигуранта нож для обоев и баллончик, бойцы его тут же застрелили. Согласно некоторым данным, мужчина брызнул баллончиком в лицо сотруднику СОБРа, и тот получил ожог лица.



Ранее в СУ СКР по Свердловской области рассказали о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»