К ноябрю в Екатеринбурге появятся десятки новых автобусов

11:27 | 5.06.2020

К ноябрю 2020 года в Екатеринбурге появятся 57 новых автобусов на газомоторном топливе. Город победил в конкурсе на обновление подвижного состава в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».



Свердловская область в числе 12 регионов прошла конкурсный отбор Министерства транспорта России, в котором участвовало около 60 городских агломераций.



«При отборе на конкурсе учитывался уровень развития инфраструктуры, уровень развития общественного транспорта, протяженность выделенных полос, возможность безналичного расчета за проезд, а также наличие и качество документов транспортного планирования»,- рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.



Ожидается, что автобусы начнут курсировать по магистральным маршрутам (в частности, 21, 22 и 57).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»