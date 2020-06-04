На Среднем Урале росгвардейцы пресекли кражу металла

11:14 | 5.06.2020

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

В Свердловской области в Асбесте наряд вневедомственной охраны Росгвардии пресёк хищение металла с территории горного техникума.



Как уточняют в пресс-службе Управления Росгвардии по области, 4 июня в 11:22 экипаж группы задержания, находясь на маршруте патрулирования, обнаружил, что трое неизвестных скидывают металлические батареи и трубы из окон здания горного техникума на улице Советской.



Сотрудники решили проверить подозрительных граждан. В ходе опроса трое мужчин (1979, 1983 и 1954 г.р.) рассказали, что проникли на территорию учебного заведения с целью похитить металл. Украденное имущество они планировали сдать в пункт приема, а вырученными деньгами распорядиться по собственному усмотрению.



Сотрудники прибывшей следственно-оперативной группы МО МВД России «Асбестовский» провели осмотр места происшествия и опросили задержанных. Все трое мужчин были ранее судимы. Кроме того, один из них находился под административным надзором. Сейчас они доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства.



В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»