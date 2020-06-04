Ural Music School ищет музыкальных наставников

10:46 | 5.06.2020

Фото: jamschool.ru

Ural Music School ищет музыкальные группы или сольных исполнителей, готовых поделиться своим опытом и помочь молодым музыкантам побороться за право выступить на одной из главных площадок Фестиваля Ural Music Night 2021.



Отмечается, что именно наставники отберут участников на проект, а так же будут помогать им в выполнении домашних заданий и запишут вместе один совместный трек.



В 2020 году Ural Music School будет проходить с 17 по 29 августа в Екатеринбурге.



Среди наставников прошлых лет: Вадим Самойлов, Вера Мусаелян (группа «АлоэВера»), Михаил Лузин, Александр Пантыкин (Председатель Уральского отделения Союза композиторов России, группа Урфин Джюс, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска»), Владимир Назимов (барабанщик гр. «Апрельский марш» «Чиж&Co», «Урфин Джюс», «R-Club», радиоведущий), Алиса Лишенко (проект PROТанцы, участница двух сезонов проекта «Танцы» на ТНТ) и другие.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»