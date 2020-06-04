Была в компании знакомого: в Екатеринбурге нашли пропавшего подростка

10:26 | 5.06.2020

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на территории одного из торговых центров в микрорайоне Академическом сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 нашли пропавшую 17-летнюю девушку.



Подростка доставили в подразделение по делам несовершеннолетних территориального ОВД. Инспекторы ПДН опросили девушку и установили, что в течение четырех дней она находилась в компании своего знакомого. По её словам, причиной ухода из дома послужил конфликт с опекуном (бабушкой). Отмечается, что в отношении несовершеннолетней противоправных деяний совершено не было.



Сотрудники полиции провели с девушкой и её законными представителями профилактическую беседу. Кроме того, её законный представитель привлечен к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за несвоевременное сообщение в МВД о розыске.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»