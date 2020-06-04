Судебные приставы в Екатеринбурге добились выдачи зарплат энергетикам

10:11 | 5.06.2020

Фото: Отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области

Судебные приставы Железнодорожного отделения Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области добились оплаты труда для энергетиков.



Уточняется, что энергетическое предприятие задолжало своим сотрудникам заработную плату в размере 2 670 000 рублей. Судебные приставы возбудили исполнительное производство.



Должник представил агентский договор с расчётным центром. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на имущественное право организации-должника. Затем на депозитный счёт Железнодорожного районного отделения поступили 2,6 миллиона рублей. Деньги перечислены работникам предприятия.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»