В Екатеринбурге прошла первая тренировка пешей колонны для Парада Победы

09:50 | 5.06.2020

Фото: пресс-служба ЦВО

В Свердловской области на территории 13-го военного городка состоялась первая тренировка пешей колонны для Парада Победы. Участие в репетиции приняли 1,5 тысячи военнослужащих ЦВО.



Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, все участники были в масках и перчатках. Кроме того, личный состав обеспечили антисептиками, а интервал между коробками военнослужащих был увеличен вдвое – до двух метров



Тренировки механизированной колонны состоятся в Екатеринбурге 8, 10 и 13 июня с 10:00 до 13:00.Первая ночная тренировка на площади 1905 года пройдёт 14 июня, генеральная репетиция с тренировочным пролётом воздушной техники пройдёт утром 20 июня.



Парад Победы в Екатеринбурге и других российских городах состоится 24 июня в 10:00. Также запланирован салют, который в столице Урала запустят с трёх площадок.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»