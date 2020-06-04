В Екатеринбурге почти месяц ищут без вести пропавшую женщину

09:35 | 5.06.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшую 43-летнюю Надежду Митиоглову (Бендюкову). С 9 мая местонахождение женщины неизвестно, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».



Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, зелёные глаза и чёрные длинные волосы. Информации о том, в чём была Надежда в момент исчезновения и что имела при себе – нет.



Если вы видели пропавшую женщину или знаете, где она может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Дарье по номеру телефона +7 912 250 20 26.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»