Новости дня
09:35 | 5.06.2020
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге почти месяц ищут без вести пропавшую женщину
Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, зелёные глаза и чёрные длинные волосы. Информации о том, в чём была Надежда в момент исчезновения и что имела при себе – нет.
Если вы видели пропавшую женщину или знаете, где она может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Дарье по номеру телефона +7 912 250 20 26.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
09:35 | 5.06.2020
В Екатеринбурге почти месяц ищут без вести пропавшую женщину
09:17 | 5.06.2020
В Екатеринбурге ночью горело здание бывшей школы
09:07 | 5.06.2020
Жители Среднего Урала увидят полутеневое лунное затмение
21:48 | 4.06.2020
В Екатеринбурге мужчину, выбросившего собаку из окна, направили на принудительное лечение
21:08 | 4.06.2020
В Екатеринбурге на месте старого общежития УрФУ построят новое
20:07 | 4.06.2020
Свердловчане в период самоизоляции не стали больше пить
19:15 | 4.06.2020
В Туринске свердловчанина приговорили к 6 месяцам лишения свободы за неуплату алиментов
18:50 | 4.06.2020
В Свердловской области более 45 тысяч граждан находятся под медицинским наблюдением из-за COVID-19
18:41 | 4.06.2020
В Новой Ляле по требованию прокуратуры устранили приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности вахтера
18:26 | 4.06.2020
Главный санврач Свердловской области встретился с представителями крупнейших бизнес-объединений
18:17 | 4.06.2020
Власти Перми в режиме онлайн обсудят с общественностью вопросы сохранения биоразнообразия города
17:58 | 4.06.2020
Около Горного Щита столкнулись пять автомобилей
17:50 | 4.06.2020
Департамент транспорта администрации Перми направил претензию в адрес перевозчиков, допустивших сбой в работе
17:41 | 4.06.2020
Долги пермяков за отопление будут взысканы через суд
17:40 | 4.06.2020
СКР Березовского поддержал проект, направленный на поддержку детей из неблагополучных и малоимущих семей
17:21 | 4.06.2020
В Екатеринбурге пострадала женщина при падении в автобусе
16:34 | 4.06.2020
Водителям запретят останавливаться еще на трех улицах Екатеринбурга
16:13 | 4.06.2020
Замглавы администрации Тугулыма подозревают в получении взятки
15:31 | 4.06.2020
В Шувакише откроют мемориал погибшим в годы ВОВ землякам
14:43 | 4.06.2020
В сети появилась петиция в защиту екатеринбуржца, которого могут отправить в колонию из-за протестов у Драмтеатра
14:37 | 4.06.2020
Пассажирам общественного транспорта Перми роздано 55 тысяч масок
14:29 | 4.06.2020
Дмитрий Махонин поручил усилить профилактику COVID-19 в дежурных группах детских садов Прикамья
14:21 | 4.06.2020
Под Екатеринбургом мужчина женился на пенсионерке, чтобы украсть орден Красной Звезды
14:04 | 4.06.2020
Житель Тавды хранил дома самодельное взрывчатое вещество