В Екатеринбурге ночью горело здание бывшей школы

09:17 | 5.06.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Екатеринбурге произошёл пожар в двухэтажном неэксплуатируемом здании бывшей школы на улице Мичурина. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 01:28. На место происшествия выезжали 74 спасателя на 20 единицах техники.



«Из-за угрозы распространения огня по зданию ранг пожара был поднят до "Пожар №2". Быстрому распространению огня по зданию способствовали его конструктивные особенности: деревянные пустотные перекрытия и перегородки, а также большая горючая загрузка»,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



Для координации сил и средств на месте пожара был развернут штаб пожаротушения. Для подачи воды внутрь здания задействовались пожарные автолестницы и коленчатый подъемник.



На тушение огня у спасателей ушло почти четыре часа. Информации о пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»