Жители Среднего Урала увидят полутеневое лунное затмение

09:07 | 5.06.2020

Фото: Московский планетарий

Предстоявшей ночью, с 5 на 6 июня, жители Свердловской области смогут увидеть полутеневое лунное затмение. Оно продлится более трёх часов – начнётся в 22:46 5 июня и завершится в 02:04 6 июня.



Максимальное погружение Луны в полутень (0,568 лунного диска) произойдёт в 00:25 по уральскому времени.



Заметить явление визуально очень сложно, поскольку ни один участок Луны не погрузится полностью в тень Земли. Для наблюдения свердловчанам понадобится фотографическая и фотометрическая аппаратура. При внимательном изучении потемнение можно увидеть в бинокль или телескоп.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»