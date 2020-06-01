В Екатеринбурге мужчину, выбросившего собаку из окна, направили на принудительное лечение

21:48 | 4.06.2020

Фото: kursk.kp.ru

В Екатеринбурге применены меры медицинского характера в отношении мужчины за жестокое обращение с животным. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина выбросил свою собаку по кличке Гуффи из окна на улицу.



В результате при падении наступила смерть животного. Было установлено, что мужчина в момент совершения преступления был пьян.



«Согласно заключению экспертов, мужчина вследствие психического расстройства во время совершения указанных действий не мог понимать значения своих действий и руководить ими, в связи с чем нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера», - сказали в прокуратуре.



В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель). Судья направил его на прохождение лечения в медицинский стационар. Постановление суда не вступило в законную силу.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»