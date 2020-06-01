Свердловчане в период самоизоляции не стали больше пить

20:07 | 4.06.2020

Фото: urank.ru

Во время самоизоляции больше пить свердловчане не стали, об этом написал губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram.



«Мы, когда вводили эти ограничения, руководствовались желанием сократить количество социальных контактов в период самоизоляции. Кроме того, о чем неоднократно уже говорил, было много жалоб от жильцов квартир, чьи окна соседствуют с алкогольными магазинами. С утверждением, что пить стали больше, не соглашусь. В целом такой тенденции нет – у нас, по данным МинАПК, уровень продаж с момента введения ограничений и по сегодняшний день сохранился на уровне 2019 года. Показатели по продажам даже чуть меньше – на 0,17% – чем за аналогичный период прошлого года», - заявил губернатор.



Также он добавил, что ограничение по времени продажи будет снято, как только позволит эпидситуация.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»