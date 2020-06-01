В Алапаевске будут судить свердловчанку, обвиняемую в истязании малолетней дочери

19:57 | 4.06.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Алапаевске перед судом предстанет женщина, обвиняемая в истязании своей малолетней дочери. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, свердловчанка устраивала ребенку побои руками и ремнем и оскорбляла её.



Преступления женщина совершала в период с декабря 2019 по февраль 2020 в состоянии алкогольного опьянения. Однажды она выставила дочь в неотапливаемые сени дома, где девочка на морозе провела около получаса. Иногда женщина наказывала девочку, за то, что она при мытье посуды проливала много воды.



Сейчас девочка находится в центре социальной помощи. Уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединённое с жестоким обращением с потерпевшим) направлено в суд для рассмотрения по существу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»