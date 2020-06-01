Свердловская область готовится к празднованию Дня России и параду Победы

19:30 | 4.06.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловская область готовится к празднованию Дня России, проведению патриотических мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны и военного парада в честь 75-летия Победы. Как рассказал вице-губернатор региона Сергей Бидонько на заседании Свердловского областного организационного комитета по проведению мероприятий в связи с памятными событиями отечественной истории, регион может проводить такие события на достойном уровне даже в условиях ограничительных мер.



«День Победы мы смогли отметить более чем достойно. Необходимо не снижать заданный темп и продолжить работу. В текущих условиях, с учетом ограничительных мер в ситуации пандемии коронавируса, наша общая задача – обеспечить максимально возможную безопасность участников любых мероприятий», – сказал Сергей Бидонько.



Так, в регионе пройдут мероприятия «Красная гвоздика», «Свеча памяти», «Великое кино Великой страны», а также продолжится реализация проектов «Памяти Героев», «Сад памяти», «Судьба солдата», «Песни памяти на стадионах».



Напомним, что в Свердловской области 9 мая впервые акция «Бессмертный полк» прошла в онлайн-формате. Кроме того, около 50 тысяч окон в регионе жители украсили детскими рисунками и специальными наклейками, боле 100 тысяч флагов украсили здания городов, а вечером в этот день более 43 тысяч жителей зажгли в окнах своих домов «Фонарики Победы».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»