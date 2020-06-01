В Туринске свердловчанина приговорили к 6 месяцам лишения свободы за неуплату алиментов

19:15 | 4.06.2020

Фото: еоцсв.рф

В Туринске вынесли приговор свердловчанину, виновному в уклонении от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Как рассказали в пресс-службе Свердловской прокуратуры, мужчине назначили 6 месяцев лишения свободы.



Мужчина в качестве алиментов должен был выплачивать ¼ своего заработка. Отмечается, что ранее, в сентябре 2019 года, свердловчанина уже привлекали к ответственности по ч. 1 ст. 3.35.1 КоАП РФ. В этот раз на мужчину завели уже уголовное дело. Его задолженность за период с октября 2019 года по январь 2020 года составила свыше 36 тысяч рублей.



В результате свердловчанину, согласно ч. 1 ст. 157 УК РФ, назначили 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»