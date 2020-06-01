В Свердловской области более 45 тысяч граждан находятся под медицинским наблюдением из-за COVID-19

18:50 | 4.06.2020

Фото: 78.fair.ru

Из-за коронавируса в Свердловской области 45623 гражданина находятся под медицинским наблюдением, об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.



Напомним, что на сегодняшний день в регионе лабораторно подтверждено 6679 случаев COVID-19, причем 2827 человек врачи уже вылечили. Больше всего случаев выявлено в Екатеринбурге (4396), на втором месте Нижний Тагил (237), а на третьем Верхняя Пышма (175).

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»