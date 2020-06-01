В Новой Ляле по требованию прокуратуры устранили приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности вахтера

18:41 | 4.06.2020

Фото: news.myseldon.com

В Новой Ляле прокуратура восстановила трудовые права женщины-вахтера. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, женщину привлекли к дисциплинарной ответственности из-за якобы неудовлетворительного результата испытания.



Так, женщина проработала в ООО «Лесной Урал Лобва» 4 месяца и была уволена. При этом в трудовом договоре не было информации о размере тарифной ставки или оклада, также документ содержал противоречивую информацию об условиях рабочего времени и отдыха, что вводило работницу в заблуждение.



Выходной или нерабочий праздничный день должен был оплачиваться не менее чем в двойном размере, а каждый час работы в ночное время должен был оплачиваться в повышенном размере.



«Вместе с тем, при изучении табелей учета рабочего времени, расчетных ведомостей и платежных ведомостей, установлено, что указанному работнику начисление заработной платы производилось с нарушением: занижалось общее количество часов, отработанных работником, отработанные часы оплачивались по заниженной тарифной ставке (не оплачивались ночные и праздничные)», - сказали в прокуратуре.



В результате по требованию прокуратуры ООО восстановило сотрудника на работе, оплатило все отработанные часы, а также выплатило компенсацию в размере более 10 тысяч рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»