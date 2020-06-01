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18:26 | 4.06.2020
Фото: revda-info.ru
Главный санврач Свердловской области встретился с представителями крупнейших бизнес-объединений
Бизнесмены попросили разрешить открыться магазинам в городах, где ситуация с коронавирусом наиболее благополучная. Козловских пообещал, что посоветуется с Москвой. Решение, возможно, будет в понедельник.
А представитель «Деловой России» Леонид Гункевич заявил, что сами сотрудники Роспотребнадзора свои же требования не соблюдают.
«У нас, например, нельзя в офисное здание зайти без маски, на входе заставляют дезинфицировать руки, меряют температуру, а у них этого нет. На входе я видел людей без масок, из приемных люди без масок выходят. Козловских на это ответил, что они работают в закрытом режиме, но я видел ходивших строителей, никакого там режима», — сказал Леонид Гункевич.
Также в ходе встречи было отмечено, что во время особого режима интернет-трафик вырос на 20-30%, а почти 11 тысяч школьников в регионе получили симкарты и оборудование для подключения к интернету. Кроме того, около 90% сотрудников IT-организаций перевели на дистанционный режим работы.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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