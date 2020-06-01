 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

18:11 | 4.06.2020

Фото: medrussia.org

Прокуратура добилась предоставления квартиры для свердловчанки-инвалида


В Верхнем Тагиле прокуратура добилась предоставления благоустроенной квартиры для женщины-инвалида.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, женщина имеет право на предоставление жилья по договору социального найма вне очереди, однако администрация городского округа квартиру ей не предоставила. Из-за этого сотрудники прокуратуры направили в городской суд исковое заявление с требованием к администрации предоставить свердловчанке жилплощадь.

В настоящее время суд исковые требования удовлетворил в полном объеме.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:15 | 4.06.2020
В Туринске свердловчанина приговорили к 6 месяцам лишения свободы за неуплату алиментов

18:50 | 4.06.2020
В Свердловской области более 45 тысяч граждан находятся под медицинским наблюдением из-за COVID-19

18:41 | 4.06.2020
В Новой Ляле по требованию прокуратуры устранили приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности вахтера

18:26 | 4.06.2020
Главный санврач Свердловской области встретился с представителями крупнейших бизнес-объединений

18:17 | 4.06.2020
Власти Перми в режиме онлайн обсудят с общественностью вопросы сохранения биоразнообразия города

18:11 | 4.06.2020
Прокуратура добилась предоставления квартиры для свердловчанки-инвалида

18:09 | 4.06.2020
В Перми в саду им. Миндовского вновь смонтировали инсталляцию «Зонтики»

18:00 | 4.06.2020
В 2020 году техникумы и колледжи Прикамья увеличили прием на 1680 бюджетных мест

17:58 | 4.06.2020
Около Горного Щита столкнулись пять автомобилей

17:50 | 4.06.2020
Департамент транспорта администрации Перми направил претензию в адрес перевозчиков, допустивших сбой в работе

17:41 | 4.06.2020
Долги пермяков за отопление будут взысканы через суд

17:40 | 4.06.2020
СКР Березовского поддержал проект, направленный на поддержку детей из неблагополучных и малоимущих семей

17:21 | 4.06.2020
В Екатеринбурге пострадала женщина при падении в автобусе

17:00 | 4.06.2020
В Свердловской области проведено 8136 исследований проб на коронавирус

16:34 | 4.06.2020
Водителям запретят останавливаться еще на трех улицах Екатеринбурга

16:13 | 4.06.2020
Замглавы администрации Тугулыма подозревают в получении взятки

15:54 | 4.06.2020
Житель Читы стал жертвой мошенничества в Екатеринбурге, пытаясь купить иномарку

15:31 | 4.06.2020
В Шувакише откроют мемориал погибшим в годы ВОВ землякам

15:07 | 4.06.2020
В Екатеринбурге похоронили мужчину, убитого при задержании бойцами СОБР

14:43 | 4.06.2020
В сети появилась петиция в защиту екатеринбуржца, которого могут отправить в колонию из-за протестов у Драмтеатра

14:37 | 4.06.2020
Пассажирам общественного транспорта Перми роздано 55 тысяч масок

14:29 | 4.06.2020
Дмитрий Махонин поручил усилить профилактику COVID-19 в дежурных группах детских садов Прикамья

14:21 | 4.06.2020
Под Екатеринбургом мужчина женился на пенсионерке, чтобы украсть орден Красной Звезды

14:04 | 4.06.2020
Житель Тавды хранил дома самодельное взрывчатое вещество

13:36 | 4.06.2020
В Екатеринбурге начался масштабный ремонт дорог

13:28 | 4.06.2020
Жители города создадут костюмы для онлайн-карнавала «Пермское яркое»

13:16 | 4.06.2020
В Свердловской области местный житель напал на участкового

13:14 | 4.06.2020
За время самоизоляции жители Прикамья стали пользоваться онлайн-сервисами оплаты ЖКХ в 6 раз чаще

12:57 | 4.06.2020
Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье составил 2,7%

12:55 | 4.06.2020
Уральские врачи вылечили еще 147 пациентов с Covid-19

12:54 | 4.06.2020
Скончались еще два свердловчанина с коронавирусом

12:50 | 4.06.2020
С 11 июня в Перми начнется ремонт левой половины путепровода на улице Светлогорской

12:47 | 4.06.2020
В Екатеринбурге росгвардейцы задержали мужчину, ограбившего бывшую супругу

12:44 | 4.06.2020
Дмитрий Махонин привлек все службы экстренного реагирования к поиску ребенка в Гайнском районе

12:38 | 4.06.2020
В Прикамье зафиксирован 51 случай COVID-19

12:36 | 4.06.2020
Число зараженных COVID-19 в России превысило 440 000 человек

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июнь      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 