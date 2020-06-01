Прокуратура добилась предоставления квартиры для свердловчанки-инвалида

18:11 | 4.06.2020

Фото: medrussia.org



В Верхнем Тагиле прокуратура добилась предоставления благоустроенной квартиры для женщины-инвалида.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, женщина имеет право на предоставление жилья по договору социального найма вне очереди, однако администрация городского округа квартиру ей не предоставила. Из-за этого сотрудники прокуратуры направили в городской суд исковое заявление с требованием к администрации предоставить свердловчанке жилплощадь.



В настоящее время суд исковые требования удовлетворил в полном объеме.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»