В Екатеринбурге пострадала женщина при падении в автобусе

17:21 | 4.06.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В столице Урала из-за падения в автобусе пострадала женщина-пассажир. Об этом сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу.



ДТП произошло вчера, 3 июня, в 08:20 напротив дома №37 по улице Ясная. По предварительной информации, водитель автобуса «Нефаз» двигался со стороны улицы Волгоградской в сторону Академика Бардина. Он заявил, что ехал скоростью примерно 30 км/ч, однако неожиданно перед автобусом на нерегулируемом пешеходном переходе появилась женщина, которая, не посмотрев по сторонам, стала переходить дорогу. Чтобы избежать наезда, водитель резко затормозил, из-за чего в салоне автобуса упал пассажир.



– Сотрудники Госавтоинспекции проанализировали видео с камеры наблюдения. На кадрах видно, что женщина во время движения транспортного средства разговаривает по сотовому телефону и не держится за поручень. При неожиданном резком торможении автобуса она падает и получает травмы. Бригадой скорой медицинской помощи 52- летняя женщина была доставлена в лечебное учреждение, медики которого констатировали у пострадавшей травму головы и ушиб грудной клетки, – рассказали в пресс-службе ГИБДД.



Инспекторы ГАИ начали дознания по обстоятельствам ДТП, по окончании которого будет принято мотивированное решение.



Отметим, что, согласно статистике, падение пассажира из-за несоблюдения мер личной безопасности – одно из основных видов ДТП с участием общественного транспорта. С начала 2020 года из общего количества аварий с участием автобусов/трамваев более 20 человек пострадали в качестве пассажиров. В большинстве случае они не соблюдали меры предосторожности, не держались за поручни, разговаривали при этом по телефону или посылали SMS-сообщения.



– Во избежание травмирования в общественном транспорте Госавтоинспекция города Екатеринбурга обращается к пассажирам соблюдать правила безопасного нахождения в салоне автобусов, трамваев и троллейбусов, быть бдительными при посадке и высадке, не отвлекаться самим и не отвлекать водителя от управления во время движения, держаться за поручни и не задерживаться при входе и выходе из общественного транспорта, – добавили в ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»