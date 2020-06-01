Водителям запретят останавливаться еще на трех улицах Екатеринбурга

16:34 | 4.06.2020

На трех улицах Екатеринбурга в третьем квартале 2020 года появятся знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.



Остановку транспорта запретят на следующих улицах:

- Ирбитская – от улицы Данилы Зверева до улицы Раевского;

- переулок Парковый – вдоль дома № 47а на улице Блюхера;

- Калинина – от улицы Кузнецова до улицы Авангардная.



Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Екатеринбурга предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения ПДД.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»