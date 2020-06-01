В Шувакише откроют мемориал погибшим в годы ВОВ землякам

15:31 | 4.06.2020

Фото предоставлено администрацией Железнодорожного района

В поселке Шувакиш Железнодорожного района Екатеринбурга завершается строительство мемориала погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны. Мемориал торжественно откроют на улице Привокзальной уже 22 июня, в День памяти и скорби.



Инициативная группа жителей Шувакиша обратилась в администрацию района с просьбой установить памятник в канун 75-летия Великой Победы. Городские власти поддержали инициативу, учитывая важность проекта в плане сохранения памяти о героических предках.



Отметим, что жители Шувакиша героически сражались в годы Великой Отечественной войны. Около 70 человек так и не вернулись домой. Их имена разместят на трех плитах мемориала. А четвертая плита будет съемной и пока что останется пустой, так как в посёлке продолжается поисковая работа. На этой плите позднее добавят новые фамилии, которые получится установить краеведам и активистам.



Мемориал уже готовится к открытию. На создание памятника из городского бюджеты было выделено около полутора миллионов рублей. Рядом с мемориалом уже заканчиваются работы по благоустройству и озеленению.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»