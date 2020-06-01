Новости дня
15:07 | 4.06.2020
Фото: Олег Галимов
В Екатеринбурге похоронили мужчину, убитого при задержании бойцами СОБР
Похороны молодого человека прошли в 13:00 на Лесном кладбище. Проститься с погибшим пришли примерно 20 человек: родственники и друзья. По решению родных, церемония прощания прошла в кладбищенской часовне за закрытыми дверями.
Напомним, что трагедия произошла в Екатеринбурге 31 мая. Согласно данным представителя Росгвардии Валерия Грибакина, Владимира преследовали из-за того, что тот пытался ограбить строительный магазин «Лео», вынеся четыре рулона обоев. В квартире мужчину попытались задержать полицейские, однако он выпустил в их сторону слезоточивый газ. После этого на место вызвали бойцов СОБРа, которые начали штурмовать квартиру.
– При входе в квартиру спецназа подозреваемый держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие, высказывал угрозы в адрес сотрудников СОБР и вел себя агрессивно. В результате, в сложившейся обстановке, воспринимая его действия как реально опасную ситуацию, было принято решение на открытие огня, — сообщил Валерий Грибакин.
Однако родственники Владимира рассказали другую версию событий. Как сообщил отец погибшего Znak.com, молодой человек купил обои на собственные деньги. А заперся он в квартире, так как считал, что за ним гнались «какие-то бандиты». По словам отца, сын был «в стрессовом состоянии».
Кроме того, мать убитого заявила Znak.com, что штурма можно было избежать, если б бойцы СОБР дождались, пока она принесет запасные ключи. Родители также считают, что росгвардейцы еще до прохода в квартиру начали стрельбу через дверь.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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