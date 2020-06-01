В Екатеринбурге похоронили мужчину, убитого при задержании бойцами СОБР

15:07 | 4.06.2020

Фото: Олег Галимов

Сегодня, 4 июня, в Екатеринбурге прошли похороны молодого человека, который погиб от выстрелов сотрудников СОБР при штурме его квартиры. По официальной версии, это произошло после того как Владимир Таушанков, угрожая охранникам ножом, украл из строительного магазина четыре рулона обоев.



Похороны молодого человека прошли в 13:00 на Лесном кладбище. Проститься с погибшим пришли примерно 20 человек: родственники и друзья. По решению родных, церемония прощания прошла в кладбищенской часовне за закрытыми дверями.



Напомним, что трагедия произошла в Екатеринбурге 31 мая. Согласно данным представителя Росгвардии Валерия Грибакина, Владимира преследовали из-за того, что тот пытался ограбить строительный магазин «Лео», вынеся четыре рулона обоев. В квартире мужчину попытались задержать полицейские, однако он выпустил в их сторону слезоточивый газ. После этого на место вызвали бойцов СОБРа, которые начали штурмовать квартиру.



– При входе в квартиру спецназа подозреваемый держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие, высказывал угрозы в адрес сотрудников СОБР и вел себя агрессивно. В результате, в сложившейся обстановке, воспринимая его действия как реально опасную ситуацию, было принято решение на открытие огня, — сообщил Валерий Грибакин.



Однако родственники Владимира рассказали другую версию событий. Как сообщил отец погибшего Znak.com, молодой человек купил обои на собственные деньги. А заперся он в квартире, так как считал, что за ним гнались «какие-то бандиты». По словам отца, сын был «в стрессовом состоянии».



Кроме того, мать убитого заявила Znak.com, что штурма можно было избежать, если б бойцы СОБР дождались, пока она принесет запасные ключи. Родители также считают, что росгвардейцы еще до прохода в квартиру начали стрельбу через дверь.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»