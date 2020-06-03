Под Екатеринбургом мужчина женился на пенсионерке, чтобы украсть орден Красной Звезды

14:21 | 4.06.2020

Фото: В.Н. Горелых

Сотрудники полиции Верхней Пышмы задержали 55-летнего местного жителя, подозреваемого в краже и попытке продажи боевого ордена Красной Звезды за 500 рублей. Отметим, орден является одной из главных и почетных государственных

наград СССР времен Великой Отечественной войны.



Как сообщает глава пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых, подозреваемый познакомился в Интернете с одинокой 69-летней женщиной, с которой впоследствии заключил брак. Затем новоиспеченный муж переехал в квартиру супруги, где она начала рассказывать ему о семье и заслугах родственников в годы войны. В числе прочего, женщина показала Олегу, фигуранту произошедшего, орден Красной Звезды, которым она особенно гордилась.



«Невеста так радовалась нагрянувшему счастью, что даже толком не успела спросить биографию своего избранника, а так же где и кем работает. А он, как выяснилось чуть позже, кроме того, что умеет слабому полу красивые и нежные слова говорить, не трудоустроен. Более того - реальный рецидивист, имеющий в своем послужном списке девять судимостей! В том числе за угрозу убийством, за кражи, за причинение тяжкого вреда здоровью, за мошенничество и другие грехи. Последний срок верхнепышминский «Донжуан» отбывал в исправительной колонии №51 Нижнего Тагила. Однажды «глава семьи», когда закончились деньги, решил похитить ценные вещи и быстро продать их. Золотой браслет с кольцом были тайно сданы в ломбард, а боевой орден продал за 500 рублей ранее пять раз судимому коллекционеру старинных монет 1973 года рождения. Сейчас в отношении него органами полиции также ведется расследование. Когда супруга узнала о «сюрпризах» мужа, она пришла в ярость, быстро расторгла брак и обратилась с официальным заявлением за помощью в МВД», - рассказал полковник Горелых.



На данный момент сотрудники МВД возбудили уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (Кража) и ст. 324 УК РФ (Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»