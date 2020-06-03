В Екатеринбурге начался масштабный ремонт дорог

13:36 | 4.06.2020

Фото: samarskie-voditeli.ru

Администрация Верх-Исетского района приступила к масштабному строительству и ремонту дорог. Об этом сообщает департамент информполитики администрации Екатеринбурга.



Так, в октябре будет сдан один из самых долгожданных объектов – улица Тенистая, которая соединит микрорайон Академический с Широкой Речкой.



Помимо прочего, в уральской столице уже идет ремонт улиц Суходольской, Светлореченской, Готвальда, Бебеля – участок от Готвальда до Технической, а также Белореченской – от Волгоградской до Шаумяна. Обновление дорожного полотна осуществляется методом холодного фрезерования. Также запланирована реконструкция улиц Опалихинской – от Готвальда до Бебеля и Маршала Жукова – от Ленина до Челюскинцев.



«Уже выполнен ремонт "картами" около четырех тысяч квадратных метров проезжих частей с применением машины БЦМ – 1,15 тысячи квадратных метров. Кроме того, выполняются работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части грунтовых дорог четвертой категории. Восстановлено уже более двух тысяч квадратных метров», –рассказал начальник отдела благоустройства и транспорта администрации Верх-Исетского района Сергей Чупраков.



Завершена часть запланированных работ в поселке Мичуринский: на улице Медногорской от Ручейной до Кытлымской выполнено асфальтирование проезжей части протяженностью около тысячи квадратных метров и тротуара на перекрестке улиц Кытлымской и Медногорской. Также в поселке предусмотрен ремонт улицы Майской с асфальтобетонным покрытием участка от улицы Ручейной до Карасьевской.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»