В Свердловской области местный житель напал на участкового

13:16 | 4.06.2020

Фото: ural-meridian.ru

Верхотурский районный суд признал жителя Верхотурья Павла Лобанова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ночью 14 марта, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый нарушал тишину и спокойный отдых жителей дома. В результате соседям пришлось вызвать полицию. Приехавший на место старший участковый уполномоченный полиции начал опрашивать соседку дебошира. В это время Лобанов, находившийся за спиной сотрудника правоохранительных органов, ударил последнего кулаком в область головы, причинив ушиб теменной части и физическую боль.



В результате указанного факта и с учетом обстоятельств уголовного дела и неудовлетворительной характеристики личности виновного суд назначил Лобанову три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»