Новости дня
12:55 | 4.06.2020
Фото: коронавирус-онлайн.рус
Уральские врачи вылечили еще 147 пациентов с Covid-19
Напомним, в Свердловской области выявлены 6679 случаев заражения (+298 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 63 человека, в среднем – 429, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано два новых случая смерти больных COVID-19 (за все время – 35).
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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14:43 | 4.06.2020
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14:37 | 4.06.2020
Пассажирам общественного транспорта Перми роздано 55 тысяч масок
14:29 | 4.06.2020
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14:21 | 4.06.2020
Под Екатеринбургом мужчина женился на пенсионерке, чтобы украсть орден Красной Звезды
14:04 | 4.06.2020
Житель Тавды хранил дома самодельное взрывчатое вещество
13:36 | 4.06.2020
В Екатеринбурге начался масштабный ремонт дорог
13:28 | 4.06.2020
Жители города создадут костюмы для онлайн-карнавала «Пермское яркое»
13:16 | 4.06.2020
В Свердловской области местный житель напал на участкового
13:14 | 4.06.2020
За время самоизоляции жители Прикамья стали пользоваться онлайн-сервисами оплаты ЖКХ в 6 раз чаще
12:57 | 4.06.2020
Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье составил 2,7%
12:55 | 4.06.2020
Уральские врачи вылечили еще 147 пациентов с Covid-19
12:54 | 4.06.2020
Скончались еще два свердловчанина с коронавирусом
12:50 | 4.06.2020
С 11 июня в Перми начнется ремонт левой половины путепровода на улице Светлогорской
12:44 | 4.06.2020
Дмитрий Махонин привлек все службы экстренного реагирования к поиску ребенка в Гайнском районе
12:38 | 4.06.2020
В Прикамье зафиксирован 51 случай COVID-19
12:36 | 4.06.2020
Число зараженных COVID-19 в России превысило 440 000 человек
12:35 | 4.06.2020
В Свердловской области еще 298 человек заразились коронавирусом
12:25 | 4.06.2020
В Екатеринбурге разыскивают несовершеннолетнюю девушку
12:04 | 4.06.2020
Власти Прикамья направят 320 млн рублей на поддержку педагогов, работающих в период самоизоляции
12:03 | 4.06.2020
Куйвашев поручил провести голосование по Конституции в Свердловской области на высоком уровне
11:22 | 4.06.2020
Пять жителей Свердловской области обвиняются в фальшивомонетничестве
10:51 | 4.06.2020
В Свердловской области на площади 210 квадратных метров сгорели жилой дом и минивэн
10:34 | 4.06.2020
Николай Коляда в Екатеринбурге примерил рюкзак Яндекс-курьера
10:05 | 4.06.2020
Куйвашев пообещал, что доплаты за работу с коронавирусом получит и немедицинский персонал больниц
09:39 | 4.06.2020
На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган снова ремонтируют железнодорожный переезд
09:17 | 4.06.2020
В Краснотурьинске сгорел до тла микроавтобус
22:53 | 3.06.2020
В Екатеринбурге больницу №20 закрыли на карантин из-за коронавируса
21:50 | 3.06.2020
В Свердловской области почти 500 литров дезинфицирующего средства передали благотворители организациям соцобслуживания
20:11 | 3.06.2020
Евгений Куйвашев попросил свердловчан напоминать друг другу о мерах профилактики COVID-19
19:32 | 3.06.2020
В Серове будут судить мужчину, обвиняемого в кражах электроинструментов и компьютерной техники
19:08 | 3.06.2020
Губернатор Свердловской области объяснил, почему нет допвылат для администраторов поликлиник
18:45 | 3.06.2020
В Свердловской области пожарные спасли лосенка