Уральские врачи вылечили еще 147 пациентов с Covid-19

12:55 | 4.06.2020

Фото: коронавирус-онлайн.рус

По данным на 2 июня, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 147 человек. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 2827.



Напомним, в Свердловской области выявлены 6679 случаев заражения (+298 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 63 человека, в среднем – 429, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано два новых случая смерти больных COVID-19 (за все время – 35).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»