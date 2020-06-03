В Екатеринбурге разыскивают несовершеннолетнюю девушку

12:25 | 4.06.2020

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Сотрудники отдела полиции №4 Екатеринбурга разыскивают без вести пропавшую Бухтиярову Ирину Александровну. Несовершеннолетняя екатеринбурженка ушла из дома 31 мая и не вернулась.



Приметы: рост 165-168 см, плотного телосложения, волосы рыжие до плеч, глаза карие.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим сообщить по номерам (343) 356-44-35 или 356-42-04.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»