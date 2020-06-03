Пять жителей Свердловской области обвиняются в фальшивомонетничестве

11:22 | 4.06.2020

Фото: yandex.ru

Пять жителей Первоуральского городского округа обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации).



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, осенью 2019 года у жителя поселка Новоуткинск родился преступный план приобретения и сбыта поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей. Тогда мужчина зашел на один из интернет-сайтов и приобрел шесть поддельных банковских билетов Центробанка РФ, расплатившись за них биткоинами. Товар обвиняемый получил при помощи курьерской службы экспресс-доставки. В отношении жителя Новоуткинска судом уже вынесен обвинительный приговор.



После реализации плана мужчина рассказал о произошедшем пятерым знакомым и пообещал, что за сбыт одной купюры заплатит им 500 рублей. При этом, один из них перевозил обвиняемых на своем автомобиле на место сбыта, а четверо других сбывали поддельные банкноты.



В октябре 2019 года один из злоумышленников попросил продавца крупной торговой сети в Новоуткинске разменять поддельную купюру на более мелкие. Ничего не подозревавшая женщина выполнила просьбу. Факт произошедшего был установлен спустя несколько дней при пересчете денежных средств, поступивших из магазина в инкассаторской сумке.



Еще одна поддельная купюра была обнаружена в поселке Коуровка под Первоуральском – один из обвиняемых использовал ее в качестве оплаты за приобретение пачки сигарет.



В ноябре злоумышленники пытались сбыть и другие купюры, однако в этот раз ничего не вышло: продавцы обнаружили признаки подделки денег. При этом один из обвиняемых скрылся с места преступления, оставив на прилавке поддельную банкноту.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Первоуральский городской суд. Фальшивомонетчикам грозит до восьми лет лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»