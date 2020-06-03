В Свердловской области на площади 210 квадратных метров сгорели жилой дом и минивэн

10:51 | 4.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В поселке Асбестовский, что в Алапаевском муниципальном образовании, утром разгорелся пожар площадью 210 квадратных метров. В огне сгорели частный жилой дом, надворные постройки и автомобиль «Honda Mobilio».



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 06:10 по местному времени. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар тушили четыре спецмашины и 12 спасателей, в том числе добровольная пожарная дружина поселка.



Все работы на месте происшествия завершились в 08:55 по местному времени. Причины возгорания выясняются.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»