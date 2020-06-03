Куйвашев пообещал, что доплаты за работу с коронавирусом получит и немедицинский персонал больниц

10:05 | 4.06.2020

Фото: oblgazeta.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что региональные выплаты за работу с коронавирусными больными получат не только врачи, но и другой немедицинский персонал больниц. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.



«Выплата за май, насколько я понимаю, — это премия, котoрую вам выписалo рукoводство бoльницы. Считаю, что главным врачом в даннoм случае принятo oчень правильнoе и своевременнoе решение», – написал Куйвашев.



Губернатор добавил, что приказ уже готовится. В список получателей выплат войдут и уборщики служебных помещений.



Напомним, вопрос о выплатах всем сотрудникам больниц, работающим с коронавирусными больными, поднимался на заседании оперштаба на прошлой неделе. Известно, что на «путинские» доплаты в бюджете выделено 854,2 миллиона рублей; 173,4 миллиона уже выплачены более, чем 13 тысячам работников больниц и скорой помощи.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»