На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган снова ремонтируют железнодорожный переезд

09:39 | 4.06.2020

Фото: m.123ru.net

Сегодня на 55 км трассы Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган введено реверсивное движение. Ограничения будут действовать до 15:00 по местному времени.



Как рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», как и в предыдущие разы, на участке проводится ремонт железнодорожного переезда.



Напомним, ремонтные работы на указанном переезде за последние несколько недель проходили несколько раз: 19, 22 и 26 мая.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»