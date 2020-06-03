В Краснотурьинске сгорел до тла микроавтобус

09:17 | 4.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в Краснотурьинске сгорел автомобиль «ГАЗ-3232». Площадь горения составила 11 квадратных метров.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 04:47 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 10 спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в считанные минуты. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»