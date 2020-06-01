В Екатеринбурге больницу №20 закрыли на карантин из-за коронавируса

22:53 | 3.06.2020

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В уральской столице ЦГБ №20 закрыли на карантин из-за выявленных в учреждении случаев заражения коронавирусом, об этом сообщил региональный оперштаб.



Новых пациентов в больнице в настоящее время не принимают. Ограничения в учреждении ввели после фиксации нескольких заносов инфекции.



Пациентам, ранее поступившим в больницу, будут продолжать оказывать необходимую медицинскую помощь, однако перед выпиской им всем придется пройти тестирование на COVID-19. После выписки всех больных ЦГБ продезинфицируют. Штатную работу учреждение сможет продолжить только после разрешения Роспотребнадзора.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»