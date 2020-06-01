Евгений Куйвашев попросил свердловчан напоминать друг другу о мерах профилактики COVID-19

20:11 | 3.06.2020

Фото: ru.freepik.com

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал жителей региона напоминать друг другу о мерах профилактики коронавируса в своем Instagram, после того как одна из обеспокоенных подписчиц заявила, что пассажиры общественного транспорта игнорируют масочный режим.



Губернатор призвал свердловчан напоминать друг другу о мерах профилактики COVID-19



«Абсолютно возмутительная ситуация. Сегодня дефицита масок у нас нет, и это просто безответственно ездить с симптомами ОРВИ и подвергать опасности окружающих. Давал поручение главе города жестко контролировать соблюдение санитарных норм в общественном транспорте. И рейды, конечно, проводятся. Следить за пассажирами, безусловно, должны и сами сотрудники транспортных предприятий – объяснять, что ездить в автобусе, троллейбусе или трамвае без маски – нельзя. Да и другим пассажирам, думаю, не нужно стесняться занимать более активную позицию в этом вопросе. В конце концов, речь идет о нашей безопасности. Может, человек задумался о чем-то и забыл маску надеть? Надо ему об этом напомнить», – написал губернатор.



При этом он добавил, что сейчас, в сезон аллергий, не стоит путать симптомы ОРВИ с проявлением поллиноза.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»