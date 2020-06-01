Фонд святой Екатерины купил екатеринбургским больницам 30 машин скорой помощи

19:43 | 3.06.2020

Фото: fraikinrus.ru

Фонд святой Екатерины купил для Екатеринбурга 30 машин скорой помощи, об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.



Автомобили на базе Ford Tranzit, оборудованные всем необходимым, поступят на Станцию скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса до 1 августа. Средства на машины в размере 134 млн рублей выделили фонду гендиректор УГМК Андрей Козицын, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский.



«Это решение наших учредителей. Оно продиктовано тем, что в период пандемии достаточно остро встала проблема с работой скорой помощи, нагрузка на которые возросла многократно. Стоит отметить, что техзадание на закупку машин мы формировали в сотрудничестве с руководством Станции скорой медицинской помощи», - подчеркнул директор фонда Александр Андреев.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»