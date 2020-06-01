В Серове будут судить мужчину, обвиняемого в кражах электроинструментов и компьютерной техники

19:32 | 3.06.2020

Фото: МО МВД «Серовский»

В Серове направили в суд материалы уголовного дела по фактам 11 краж. Как рассказали в МО МВД России «Серовский», подозреваемый свердловчанин крал из коллективных садов бытовые и слесарные электроинструменты, металлические изделия и приборы, компьютерная техника, гарнитура к сотовым телефонам, обувь и другие вещи.



Стоит отметить, что в 2008 году мужчина уже был судим за подобные преступления. Тогда он совершил порядка 40 эпизодов таких преступлений и был лишен свободы на 5 лет 7 месяцев. В этот раз на обвиняемого в полицию пожаловались жители садов «Строитель», «Ягодка», «Серовская ГРЭС». Как оказалось, украденные у них вещи, свердловчанин прятал у себя дома и в бане.



В настоящее время вещи вернули владельцам.



«В отношении мужчины возбуждены уголовные дела, предусмотренные частями 2 и 3 статьи 158 УК Российской Федерации – кража чужого имущества, в том числе совершенная с проникновением в жилище, частью 3 статьи 30 статьей 158 УК Российской Федерации – покушение на кражу чужого имущества. Фигурант находится под стражей. Следствие закончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сказала следователь следственного отдела полиции Наталья Иванова.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»