Губернатор Свердловской области объяснил, почему нет допвылат для администраторов поликлиник

19:08 | 3.06.2020

Фото: rk.karelia.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил уральцам, почему для администраторов и регистраторов в поликлиниках не предусмотрены дополнительные выплаты.



Как рассказал глава региона в своем Instagram, выплаты в первую очередь распространены на врачей и медперсонал, работающий в «красной зоне», то есть на тех, кто сталкивается с особыми рисками.



«Благодарен вам за ваш труд, и, безусловно, вы, как и представители других профессий, непосредственно работающие с людьми, теоретически можете контактировать с носителем вируса, - обратился к администраторам и регистраторам Куйвашев. – Но все-таки в период самоизоляции количество посетителей поликлиник кратно сократилось, и сегодня, когда мы только-только начинаем возобновлять плановые приемы, в поликлиниках людей ещё не так много».



В таких ситуациях решения о допвыплатах с учетом условий работы принимают главные врачи.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»