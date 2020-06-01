В Свердловской области пожарные спасли лосенка

18:45 | 3.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Вчера, 2 июня, в Талице пожарные спасли от гибели лосенка, провалившегося в яму, об это рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.



Информация происшествии поступила от федерального инспектора по охране животного мира на пункт связи 86 пожарно-спасательной части. Лосенок провалился в яму на улице Заозерной и не мог выбраться.



Спасательная операция, организованная сотрудниками МЧС, длилась около часа. Животного достали из канавы при помощи веревки.



К счастью, лось не пострадал. Его осмотрели и отпустили в лес.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»