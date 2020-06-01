Под медицинским наблюдением в Свердловской области находится более 44 тысяч граждан

18:23 | 3.06.2020

Фото: vk-smi.ru

В Свердловской области под наблюдением врачей из-за COVID-19 находится 44191 гражданин, об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.



Напомним, что лабораторно в области коронавирус подтвержден у 6381 человека. Больше всего заболевших выявлено в Екатеринбурге (4190), на втором месте Нижний Тагил (216), на третьем Верхняя Пышма (157). Вылечились от заболевания 2680 человек.



Врачи продолжают проводить профилактические мероприятия.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»