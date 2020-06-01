В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД и инспекторы проверили соблюдение санитарных мер в транспорте

18:14 | 3.06.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Инспекторы и сотрудники ГИБДД продолжают проводить проверки по соблюдению санитарных мер на транспорте, об этом рассказали в администрации Екатеринбурга.



Сотрудники муниципальной транспортной комиссии проверяют подвижной состав муниципальных и коммерческих предприятий, занимающихся перевозкой граждан, а также наличие средств индивидуальной защиты. Кроме того, водителям и кондукторам напоминают, что горожан без масок пускать в транспорт нельзя.



Напомним, что действие особого режима в Свердловской области продлено до 8 июня.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»