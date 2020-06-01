На Среднем Урале провели 7404 исследования проб на коронавирус

17:59 | 3.06.2020

Фото: ru.baku.ws

За минувшие сутки на Среднем Урале провели 7 404 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, которые имеют показания для тестирования. Об этом сообщает региональный оперштаб.



Также медики обследовали 6895 человек. Всего в регионе провели 314 173 исследований. Обследовано 2916 63 человека.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»