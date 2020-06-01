Уральский полпред взял на контроль ситуацию с убийством екатеринбуржца при задержании

Полпред по УрФО Николай Цуканов провел совещание с руководителями правоохранительных органов и силовых структур. Темой совещания стала ситуация, связанная с екатеринбуржцем, укравшим четыре рулона обоев. Напомним, что в отношении его при задержании правоохранители применили огнестрельное оружие.К полпреду обратилась уполномоченная по правам человека в области Татьяна Мерзлякова с просьбой взять ситуацию под контроль. В совещании участвовали начальник свердловского ГУ МВД Александр Мешков, прокурор Сергей Охлопков, командующий Уральским округом войск национальной гвардии Александр Попов и руководитель регионального СУ СКР Михаил Богинский.31 мая сотрудники подразделения Росгвардии в многоквартирном доме в Кировском районе по сообщению о совершении тяжкого преступления провели мероприятия по задержанию подозреваемого. При задержании мужчина оказал сопротивление, и у него в руках находился предмет, похожий на оружие. Из-за этого сотрудники Росгвардии применили огнестрельное оружие. В результате полученных ранений мужчина скончался.По итогам совещания Николай Цуканов взял на контроль данную ситуацию. По данному факту СУ СКР по Свердловской области проводится процессуальная проверка.