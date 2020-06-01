Козицын и Алтушкин готовы восстановить заброшенную больницу в Екатеринбурге

16:05 | 3.06.2020

Фото: itsmycity.ru

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин готовы восстановить заброшенную больницу скорой помощи, которая находится в Зеленой роще в Екатеринбурге. Об этом сообщает издание Znak.com.



По словам Игоря Алтушкина, полная реконструкция больницы и оснащение ее всем необходимым обойдется примерно в 2,5 миллиарда рублей. Деньги на первый этап строительства предприниматели готовы выделить из собственных средств. Такое решение они приняли в связи с пандемией коронавируса, показавшей, что больниц много не бывает.



– Мы подсчитали, что первый этап реализации проекта обойдется примерно в 400 млн рублей, мы готовы эти средства направить. Кроме того, можно подать заявку о софинасировании проекта из федеральных средств в рамках "Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения“. Все работы можно провести примерно за три года», — рассказал Алтушкин Znak.com.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»