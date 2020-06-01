Прокуратура проведет проверку из-за розлива нефтепродуктов на Урале

14:58 | 3.06.2020

Фото: kipmu.ru

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщению в СМИ о розливе нефтепродуктов в лесу около села Мелкозерово Алапаевского района.



Прокуратура привлекла к проведению проверки специалистов министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Они отберут пробы почвы, проведут исследование для установления причины розлива нефтепродуктов и установят размер ущерба, причиненный окружающей среде.



По результатам исследования при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»