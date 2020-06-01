Новости дня
14:20 | 3.06.2020
Фото: УМВД по Екатеринбургу
Лжесоцработники похитили в Екатеринбурге у пенсионеров пол миллиона рублей
Вчера, 2 июня, в полицию обратился местный житель, сообщивший о том, что неизвестные похитили у его пожилых родителей 500 тысяч рублей. По его словам, вечером его матери позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей органов социальной защиты. Она сказала, что пенсионеров положена помощь – продуктовый набор (21 килограмм) – и попросила сообщить ей свои данные, в том числе и адрес проживания.
Через час после телефонного разговора к пенсионерам приехали неизвестные мужчина и женщина, и чета пенсионеров 1931 и 1937 годов рождения пустила их в квартиру.
– Это ошибка! Запомните и объясните своим пожилым родственникам, что пускать в квартиру незнакомых лиц нельзя ни под каким предлогом! В подобной ситуации старикам необходимо связаться со своими детьми либо органами соцзащиты, – рекомендуют в УМВД Екатеринбурга.
Злоумышленники попросили пенсионеров написать заявление на предоставление материальной помощи. Мужчина проконтролировал пожилых супругов, а женщина в это время отошла в другую комнату, чтобы якобы взять стул. За пять минут она нашла в шкафу спрятанные деньги, которые пенсионеры откладывали на похороны. После ухода воров супруги обнаружили пропажу, однако было уже поздно.
– В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК Российской Федерации (Кража в крупном размере). Мужчина и женщина, приходившие к пенсионерам, попали на записи камер наблюдения, – рассказали в пресс-службе УМВД. – Полицейские просят всех, кто может опознать данных лиц, сообщать в органы внутренних дел по телефону 356-42-02 либо по линии 02.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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