В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 217 человек

13:38 | 3.06.2020

Фото: nedugamnet.ru

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждено 217 новых случаев коронавируса. Всего у уральской столице зафиксировано 4 190 случаев заражения Covid-19.





С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились всего 6381 человек. По выздоровлению выписаны 2680 человек, скончались 33 человека.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»