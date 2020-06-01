В лес под Тугулымом сливали фекалии из ассенизаторских машин

Новые УАЗ-Хантеры, полученные лесничествами Свердловской области для патрулирования лесов, показали первые результаты. Как сообщает пресс-служба регионального Минприроды, государственным лесным инспектором Тугулымского лесничества при патрулировании пресечена деятельность лиц, которыми складирован коммунальный мусор на несанкционированную свалку в лесном фонде.Место несанкционированного складирования оказалось удобным для местного населения, поскольку расположено вдоль автомобильной дороги. Один из загрязнителей на свалку привез неиспользуемое музыкальное оборудование. Второй — на автомобиле «Газель» на свалку привез твердые коммунальные отходы.За нарушение правил санитарной безопасности в лесах в отношении установленных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 8.31 КоАП РФ.Директором ГКУ СО «Тугулымское лесничество» принято решение о регулярном патрулировании данного лесного участка в целях выявления виновных лиц. В ходе такого патрулирования 28 мая лесным инспектором остановлена ассенизаторская машина, водитель которой осуществлял слив жидких бытовых отходов на территорию лесного участка. Необходимые материалы уже готовятся для передачи в прокуратуру.