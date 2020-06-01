Нелегальный алкоголь и сигареты изъяли в торговой точке Екатеринбурга

Екатеринбургские таможенники совместно с сотрудниками городского УМВД проверили торговую точку, в которой обнаружили более сотни бутылок с алкогольной продукцией. Они не имели российских акцизных марок, кроме этого, у магазина отсутствовала лицензия на их продажу. Помимо этого таможенники и полицейские обнаружили 23 пачки табачной продукции сомнительного производства.«С начала года в Екатеринбурге проведено уже три подобных проверки. В первых двух случаях в розничных торговых точках реализовывали табачную продукцию, не маркированную акцизными марками. За пять месяцев из розничного оборота изъято более 2100 пачек нелегальной табачной продукции» - прокомментировал начальник Екатеринбургской таможни Евгений Горохов.Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, в настоящее время незаконная к сбыту алкогольная и табачная продукция изъята. Материалы проверки переданы в органы полиции.